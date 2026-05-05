Negli ultimi giorni sono circolate immagini di una celebrità mentre cammina con una mela in bocca o la morde in modo evidente. Le foto mostrano chiaramente questa scena, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Non ci sono altre informazioni ufficiali o dichiarazioni riguardo a questa particolare abitudine o gesto. La scena ha suscitato curiosità e discussioni online.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'attore americano, nelle ultime settimane, non ha più in bocca la sigaretta ma una mela. Ecco tutto quel che c'è da sapere su questa tecnica Nelle ultime settimane Ben Affleck è stato fotografato mentre cammina con una mela in bocca o la addenta in modo quasi ostentato. Un’immagine curiosa, diventata virale, che secondo fonti vicine all’attore ha una spiegazione precisa. Ed è quella di sostituire la sigaretta con un gesto innocuo, per aiutarsi a smettere di fumare. Ben Affleck, infatti, sta cercando di perdere il vizio del fumo, e sta usando quella che viene chiamata “apple technique” per riuscirci.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa tecnica funziona davvero? Ecco tutto quel che c'è da sapere

Esta Casa Emociona — Mais que Decoração, Ela é Um Mergulho na Alma do Brasil

Notizie correlate

Ecco che cos'è la drammaterapia e perché funziona: tutto quel che c'è da sapereHarrison Ford è un’icona di Hollywood per i suoi personaggi che trasmettono forza, coraggio e determinazione.

Leggi anche: Resta però fissata a maggio l'introduzione della targa: ecco tutto quel che c'è da sapere

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Maschere Led per il viso: funzionano davvero? L'analisi della scienza e il nostro test sull'unica certificata come dispositivo medico; AI nelle imprese, perché spesso non genera valore; Beauty Room: scopriamo il trucco effetto lifting con la make up artist Mara De Marco; Sottomarini e droni subacquei: il nuovo sistema USA cambia la guerra sotto il mare.

Maschere Led per il viso: funzionano davvero? Il parere degli esperti e come funziona la tecnologia alla base del trend beauty del momentoFunzionano davvero le maschere LED? Abbiamo analizzato la scienza e testato l'unica certificata come dispositivo medico in Europa ... ilfattoquotidiano.it

DuckDuckGo VPN: funziona davvero o è troppo limitataNegli ultimi anni sempre più persone cercano soluzioni per navigare senza essere tracciate, ma tra promesse e realtà capire quale servizio protegge davvero la privacy non è così semplice come sembra. webnews.it

Pietro Campione. Grace Jones · La Vie en rose. Prima e dopo 3 sedute di laser picosecondi! Tecnica personale che….direi funziona no #tatuaggi #tatuaggio #rimozionetatuaggi #tattoo #tattooremoval - facebook.com facebook