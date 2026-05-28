Lector in Palma celebra Paolo Maurensig

Notizia in breve

L'11ª edizione di Lector in Palma si svolge nel fine settimana, il 30 e 31 maggio, a Palmanova. La manifestazione, promossa dall'Associazione Culturale LiberMente e dal Comune, trasforma di nuovo la città in un luogo dedicato alla lettura ad alta voce. L'evento si svolge in diverse location e coinvolge autori e lettori, con iniziative pensate per promuovere la cultura della narrazione orale. La rassegna si inserisce nel calendario culturale locale e coinvolge la comunità.