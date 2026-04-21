Buon compleanno Paolo Pucci Eraldo Pizzo Jula de Palma…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui alcuni ex calciatori e artisti. Tra loro ci sono un calciatore brasiliano, un cantante, un ex portiere e alcuni attori italiani. Sono nati in date diverse e appartengono a settori differenti, dalla musica allo sport. La giornata segna i compleanni di queste figure, che si sono distinte in vari ambiti e hanno lasciato un segno nelle rispettive carriere.

Buon compleanno Toninho Cerezo, Jula de Palma, Remo Venturi, Wandisa Guida, Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Vincenzo Paglia, Ariedo Braida, Francesco Schittulli, Silvano Moffa, Gianfranco Matteoli, Ilaria Capua, Michela Montevecchi, Marco Donadel, Mirko Valdifiori. Oggi 21 aprile compiono gli anni: Remo Venturi, pilota moto; Jula de Palma, cantante; Riccardo Campa, filosofo; Wandisa Guida, attrice; Paolo Pucci, ex pallanotista, nuotatore; Gianfranco Girotti, vescovo; Eraldo Pizzo, ex pallanotista; Luciano Nanni, saggista; Cicci Santucci, trombettista, compositore; Vittorio Sindoni, regista, sceneggiatore; Dino Mazza, politico; Livia Pomodoro, giurista; Giacomo Lanzetti, vescovo; Paolo Bergamo, ex arbitro di calcio; Vincenzo Paglia, arcivescovo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Jula de Palma… Notizie correlate Buon compleanno Paolo del Debbio, Alessandro Sallusti…Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore. Buon compleanno Ronaldinho, Tullio Solenghi, Paolo Belli…Buon compleanno Alena Seredova, Tullio Solenghi, Mario Orfeo, Massimo Villone, Franco Mussida, Ennio Coltorti, Gianni Barbacetto, Paolo Belli,...