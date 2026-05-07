Conversano | da oggi Lector in Scienza Quinta edizione

A Conversano prende il via oggi la quinta edizione di “Lector in Scienza”, un evento che si svolge in una giornata dedicata alla promozione della pace e alla comprensione dei cambiamenti attraverso strumenti scientifici. Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato in cui si sottolinea l’obiettivo di affrontare questioni legate alla gestione dei mutamenti globali, puntando sull’approccio scientifico come mezzo di confronto e riflessione.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una giornata dedicata alla costruzione della pace anche attraverso gli strumenti più prettamente scientifici per capire come governare i cambiamenti. La quinta edizione di Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso e organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Rai Radio3, si apre giovedì 7 maggio 2026, all’insegna del contributo scientifico alla storia, anche e soprattutto contemporanea, per sviluppare il macrotema di quest’anno, “Futuro conteso”, tra intelligenza artificiale, etica e trasformazioni sociali.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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