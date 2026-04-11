Aggredisce tre agenti dopo aver molestato una ragazza | 23enne ai domiciliari

Un giovane di 23 anni è stato posto ai domiciliari dopo aver aggredito tre agenti intervenuti per fermarlo mentre disturbava una ragazza. L’uomo aveva molestato la ragazza prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’intervento, il 23enne ha reagito aggredendo gli agenti. La vicenda si è svolta in una zona centrale della città, dove sono intervenuti i poliziotti.

Un 23enne è stato arrestato dopo aver aggredito tre agenti intervenuti mentre infastidiva una ragazza. Il giovane, alterato avendo assunto delle sostanze alcoliche, ha colpito i poliziotti e l'auto di servizio dopo aver capito che sarebbe stato accompagnato in questura per accertamenti.Il fatto è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Catanzaro: tre persone rinviate a giudizio per aver molestato e colpito una donnaA Catanzaro, il Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio di tre persone accusate di stalking e lesioni personali aggravate.

Colleferro. Ragazza 23enne di Labico con due “compari” aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi. Denunciata dai Carabinieri. In via di identificazione i compliciNel dettaglio, i fatti risalgono alla notte del 16 Gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina.