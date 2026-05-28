Lecce prete molesta un ragazzo durante la confessione | Era un rito si sentiva posseduto dal demonio

Un prete di 69 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato un ragazzo durante una confessione. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe compiuto avances inappropriate mentre il ragazzo si trovava nel confessionale, sostenendo che si trattava di un rito e che il ragazzo si sentiva posseduto dal demonio. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Un prete di 69 anni è stato messo ai domiciliari con l'accusa di aver molestato un ragazzo durante la confessione. Almeno tre gli episodi denunciati dal minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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