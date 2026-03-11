Laegreid è fuori dal tunnel | Dopo la confessione alle Olimpiadi faticavo a mangiare e dormire

Il biatleta Sturla Holm Laegreid, che ha conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi, ha rivelato di aver avuto difficoltà a mangiare e dormire dopo aver fatto una confessione durante la competizione olimpica. Laegreid ha spiegato di aver attraversato un periodo complicato subito dopo l’evento, parlando apertamente delle sue esperienze personali legate a quel momento.

Il biatleta Sturla Holm Laegreid, vincitore di 5 medaglie, ha confessato le conseguenze che ha avuto anche sul suo fisico l'episodio alle Olimpiadi: "Un impatto devastante, ancora oggi sono sotto peso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

