Il direttore sportivo lascia la società dopo aver contribuito a quattro salvezze consecutive e una promozione nelle ultime sei stagioni. La decisione arriva dopo una serie di risultati positivi, che hanno segnato il suo percorso nel club. Non sono stati resi noti i motivi ufficiali della separazione. La società ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto e ha annunciato che saranno avviate le procedure per la sostituzione. La squadra si prepara ora a proseguire il campionato senza il suo contributo.

Dopo un trionfo nel campionato di Serie B, uno scudetto Primavera e quattro salvezze consecutive, Pantaleo Corvino saluta il Lecce e si prende un periodo di riposo. Il talent scout 76enne, tornato nel Salento nell'estate 2020, si è preso qualche giorno di riflessione dopo la gara di domenica contro il Genoa, che ha sancito la permanenza in Serie A del club giallorosso. Nella giornata di oggi Corvino ha comunicato al presidente Saverio Sticchi Damiani la voglia di staccare la spina, soddisfatto per i traguardi raggiunti in questa seconda esperienza nel Salento. SEGUE SERVIZIO COMPLETO . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, la fine di un'era! Dopo quattro salvezze di fila il "mago" Corvino se ne va. I motivi

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FESTA di ADDIO: MIA CUGINA SE NE VA PER SEMPRE - by Charlotte M.

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