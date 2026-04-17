Come se ne saltassimo quattro di fila | Bertolucci profetico sull’Italia ai Mondiali il commento a Wimbledon 2001 oggi fa impressione

Nel 2001, un commentatore sportivo aveva commentato con tono apparentemente scherzoso che l’Italia sembrava destinata a non qualificarsi ai Mondiali per quattro edizioni consecutive. La frase, pronunciata in modo leggero, oggi suona come una previsione che si è avverata, considerando i risultati recenti della nazionale italiana. Quell’affermazione, rimasta nel tempo, ha assunto ora un nuovo significato alla luce delle qualificazioni mancanti.

“Come se l’Italia non si qualificasse ai Mondiali di calcio per quattro edizioni consecutive”. Una frase buttata lì nel 2001, che ora però è diventata profetica. Sta circolando sul web in queste ore un video di Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi opinionista a Sky Sport, autore di un commento durante una telecronaca che oggi fa riflettere alla luce delle recenti vicende della Nazionale di calcio, che non si è qualificata per la terza volta consecutiva alla Coppa del Mondo. Il video risale alla finale dello slam londinese su erba 2001 tra Pat Rafter e Goran Ivaniševic. In quel caso, il giornalista Angelo Mangiante stava analizzando il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Come se ne saltassimo quattro di fila”: Bertolucci profetico sull’Italia ai Mondiali, il commento a Wimbledon 2001 oggi fa impressione Notizie correlate Leggi anche: Mondiali, l'Italia femminile non ci arrivò per quattro volte di fila (ma dall’ultimo disputato dagli azzurri ne ha giocati due) Italia ripescata ai Mondiali, quale organo Fifa se ne occupa e quando arriva decisione(Adnkronos) – L’Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa, ma quale organo deciderà la sorte...