Lecce ha annunciato la fine della collaborazione con Pantaleo Corvino, 76 anni, noto per aver guidato le operazioni di mercato del club negli ultimi anni. Corvino lascia il ruolo di direttore sportivo, dopo aver gestito numerose operazioni di mercato e contribuito a rafforzare la squadra. La società ha comunicato l’addio senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La squadra continuerà a lavorare con nuovi obiettivi e staff.

Si chiude un’era fatta di competenza, scouting e visione in quel di Lecce: Pantaleo Corvino, 76 anni, direttore sportivo da ormai quasi 6 anni (era stato nominato il 7 agosto 2020), lascia i salentini dopo ben 4 salvezze consecutive in Serie A e una serie di plusvalenze da far stropicciare gli occhi. Lecce, finisce l’era Corvino. Riporta Romano suo suo canale Whatsapp: “Pantaleo Corvino lascia il Lecce: decisione presa e comunicata alla società in giornata.” La più grande plusvalenza nella storia del Lecce firmata da Pantaleo Corvino è quella di Patrick Dorgu, acquistato per circa 200.000 euro e ceduto al Manchester United per 30 milioni di euro più bonus (fino a 35 milioni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lecce: finisce l’era Corvino, il mago delle plusvalenze

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