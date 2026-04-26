È deceduto a Roma il settantatreenne Stefano Virgili, noto come il “Mago delle Vedove”. Era specializzato nella violazione di casseforti bancarie e la sua attività ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La sua morte segna la fine di un’epoca legata alle sue attività criminali, che negli anni gli hanno valso notorietà e indagini giudiziarie.

? Cosa sapere Muore a Roma il settantaseienne Stefano Virgili, specialista in violazione di casseforti bancarie.. La scomparsa chiude decenni di segreti tra politica, magistratura e criminalità organizzata.. Roma, 26 aprile 2026: la scomparsa di Stefano Virgili all’età di 76 anni chiude un capitolo emblematico della cronaca criminale romana, segnando la fine dell’era del celebre specialista nel violare le cassette di sicurezza noto come il Mago delle Vedove. L’uomo, che ha lasciato il mondo dopo una lunga malattia che lo aveva spesso costretto tra i reparti ospedalieri, era considerato il massimo esperto in Italia nella manipolazione di casseforti e cassettiere bancarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al Mago delle Vedove: finisce l’era del re delle casseforti

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