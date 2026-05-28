Lecce abusi su un 15enne durante la confessione La difesa del sacerdote | Rito contro il demonio

Notizia in breve

Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato con l’accusa di aver molestato ripetutamente un ragazzo di 15 anni durante le confessioni nella sua parrocchia. La difesa dell’uomo ha affermato che le azioni erano legate a un rito contro il demonio. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini sulle presunte violenze, che si sarebbero verificate nel contesto delle confessioni religiose. La vicenda riguarda la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.