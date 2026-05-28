Lecce abusi su un 15enne durante la confessione La difesa del sacerdote | Rito contro il demonio
Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato con l’accusa di aver molestato ripetutamente un ragazzo di 15 anni durante le confessioni nella sua parrocchia. La difesa dell’uomo ha affermato che le azioni erano legate a un rito contro il demonio. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini sulle presunte violenze, che si sarebbero verificate nel contesto delle confessioni religiose. La vicenda riguarda la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.
Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato con l’accusa di aver molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia. Per il religioso il gip di Lecce, Francesco Valente, ha disposto gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, misura eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti. L’inchiesta ruota attorno a presunti episodi avvenuti nell’arco di alcuni mesi, da novembre fino a maggio scorso, tutti all’interno della chiesa dove il sacerdote prestava servizio. La denuncia della madre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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