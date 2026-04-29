Il Milan sta valutando un possibile scambio con il Manchester United che potrebbe coinvolgere Rafael Leao. In questa trattativa, tra le opzioni ci sono tre diverse contropartite tecniche, tra cui figura anche Joshua Zirkzee, attaccante olandese nato nel 2001. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le parti stanno discutendo le modalità di un eventuale trasferimento. Al momento, non ci sono accordi definitivi né dettagli sui termini dell'operazione.

Per ora nessuna trattativa: i discorsi saranno approfonditi quando la stagione di Milan e Manchester United sarà chiusa con la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Dai primi approcci, però, emerge come il numero 10 del Diavolo non sia più incedibile: potrebbe partire per offerte a partire dai 50 milioni di euro. Calciomercato Milan, Leao allo United? Potrebbe arrivare in cambio Zirkzee! Il Manchester United potrebbe portare avanti i negoziati cercando di inserire, nell'affare, una contropartita tecnica gradita al Milan. La 'rosea', nello specifico, ha fatto tre nomi: quello di Manuel Ugarte,...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao al Manchester United? Ecco tre possibili contropartite tecniche per il Milan

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