A Villa Verucchio le fondamenta per il nuovo fast food | avviato il cantiere previsti 35 posti di lavoro

A Villa Verucchio è stato avviato il cantiere per un nuovo fast food lungo la Marecchiese. L’intervento riguarda la costruzione di un ristorante McDonald’s e prevede la creazione di circa 35 posti di lavoro. I lavori sono iniziati nelle ultime settimane e riguardano la realizzazione delle fondamenta del nuovo locale. La struttura si inserisce nel progetto di ampliamento dell’area commerciale della zona.

Avviato il cantiere per il nuovo ristorante, la struttura avrà 487 metri quadrati e potrà creare circa 35 posti di lavoro A Villa Verucchio sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo ristorante McDonald’s lungo la Marecchiese. Il progetto rappresenta un investimento importante per il territorio e punta a rafforzare l’offerta commerciale della zona. Il cantiere è stato avviato nelle ultime settimane dopo la fase di preparazione dell’area, che ha previsto la pulizia del terreno e la demolizione delle strutture esistenti. Il nuovo locale sorgerà in uno spazio che in passato ospitava un edificio residenziale. La struttura avrà una superficie di circa 487 metri quadrati e sarà dotata anche del servizio McDrive, pensato per servire rapidamente i clienti in auto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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