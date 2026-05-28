Le temperature da pieno agosto registrate a maggio trasformano le aule in ambienti insostenibili Con l' 89 per cento degli istituti privi di refrigerazione l' unica difesa contro l' afa resta l' attesa della campanella finale

Da iodonna.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, le temperature di maggio superano i livelli tipici di agosto, rendendo le aule insostenibili. L'89% delle scuole private non dispone di sistemi di refrigerazione, lasciando gli studenti alla mercé del caldo. In molte città, i termometri segnano oltre 35 gradi, contribuendo a un’ondata di calore record. Le classi si trovano a dover affrontare ambienti troppo caldi senza soluzioni di raffreddamento efficaci, mentre gli studenti attendono la fine delle lezioni.

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I n questi giorni l’Italia è stretta in una morsa di caldo che sta facendo registrare temperature record, con la colonnina di mercurio che supera abbondantemente i trentacinque gradi in molte città. Questa ondata di calore tropicale che si sta riversando su tutta la penisola e che si ripercuote sulla vita di tutti i giorni, diventa particolarmente difficile da gestire dentro le aule scolastiche, trasformando gli ultimi sforzi di studenti e degli insegnanti, proprio ora che mancano appena dieci giorni alla fine delle lezioni, in una vera e propria prova di resistenza. Protocollo caldo al ministero del Lavoro: «Priorità salute e sicurezza» X Caldo anomalo record: allarme aule della scuola, impatto sull’apprendimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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