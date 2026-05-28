Le temperature da pieno agosto registrate a maggio trasformano le aule in ambienti insostenibili Con l' 89 per cento degli istituti privi di refrigerazione l' unica difesa contro l' afa resta l' attesa della campanella finale
In Italia, le temperature di maggio superano i livelli tipici di agosto, rendendo le aule insostenibili. L'89% delle scuole private non dispone di sistemi di refrigerazione, lasciando gli studenti alla mercé del caldo. In molte città, i termometri segnano oltre 35 gradi, contribuendo a un’ondata di calore record. Le classi si trovano a dover affrontare ambienti troppo caldi senza soluzioni di raffreddamento efficaci, mentre gli studenti attendono la fine delle lezioni.
I n questi giorni l’Italia è stretta in una morsa di caldo che sta facendo registrare temperature record, con la colonnina di mercurio che supera abbondantemente i trentacinque gradi in molte città. Questa ondata di calore tropicale che si sta riversando su tutta la penisola e che si ripercuote sulla vita di tutti i giorni, diventa particolarmente difficile da gestire dentro le aule scolastiche, trasformando gli ultimi sforzi di studenti e degli insegnanti, proprio ora che mancano appena dieci giorni alla fine delle lezioni, in una vera e propria prova di resistenza. Protocollo caldo al ministero del Lavoro: «Priorità salute e sicurezza» X Caldo anomalo record: allarme aule della scuola, impatto sull’apprendimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Poi casa mia nello specifico costruita negli anni '50 tiene le temperature da dio Non abbiamo nemmeno l'aria condizionata perché apriamo le finestre e fate conto che ho i pantaloni lunghi Massimo in pieno agosto abbiamo un ventilatore Il problema é non res x.com
# Il Piemonte entra nella fase critica della ondata di caldo. Torino sopra ai 34 gradi, con bollino arancione martedì e mercoledì, giovedì bollino rosso sotto la Mole Nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere anche i 36-37 gradi. Siamo nel pieno d facebook
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