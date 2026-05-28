I n questi giorni l’Italia è stretta in una morsa di caldo che sta facendo registrare temperature record, con la colonnina di mercurio che supera abbondantemente i trentacinque gradi in molte città. Questa ondata di calore tropicale che si sta riversando su tutta la penisola e che si ripercuote sulla vita di tutti i giorni, diventa particolarmente difficile da gestire dentro le aule scolastiche, trasformando gli ultimi sforzi di studenti e degli insegnanti, proprio ora che mancano appena dieci giorni alla fine delle lezioni, in una vera e propria prova di resistenza. Protocollo caldo al ministero del Lavoro: «Priorità salute e sicurezza» X Caldo anomalo record: allarme aule della scuola, impatto sull’apprendimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le temperature da pieno agosto registrate a maggio trasformano le aule in ambienti insostenibili. Con l'89 per cento degli istituti privi di refrigerazione, l'unica difesa contro l'afa resta l'attesa della campanella finale

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Poi casa mia nello specifico costruita negli anni '50 tiene le temperature da dio Non abbiamo nemmeno l'aria condizionata perché apriamo le finestre e fate conto che ho i pantaloni lunghi Massimo in pieno agosto abbiamo un ventilatore Il problema é non res x.com

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