Contro la riforma degli istituti tecnici sciopero della scuola il 7 maggio

Il 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale nel settore scolastico, con la Flc di Piacenza che ha deciso di partecipare. La protesta coinvolge tutti gli istituti tecnici e riguarda le proposte di riforma in discussione. La giornata di mobilitazione prevede l’astensione dal lavoro da parte del personale scolastico e di studenti, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di adesione o sui motivi che hanno portato alla decisione.

La Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio. L’astensione dal lavoro, che riguarderà docenti, personale Ata e dirigenti, è la risposta decisa a una riforma dell'istruzione tecnica che il sindacato definisce un «taglio al futuro» delle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Scuola: FLC CGIL Sicilia in piazza il 7 maggio, a Palermo contro la riforma degli istituti tecnici Notizie correlate Leggi anche: Scuola, mobilitazione in Sicilia: sciopero il 7 maggio e sit-in contro la riforma degli istituti tecnici Scuola, sciopero nazionale per dire “No” alla riforma degli istituti tecnici: corteo in centro a TorinoGiovedì 7 maggio sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Istituti tecnici, Fracassi: il 7 maggio sciopero nazionale contro una riforma che taglia saperi, lavoro e diritti; GIOVEDÌ 7 MAGGIO SCIOPERO CONTRO LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI; Riforma degli istituti tecnici, salta il tavolo. La Cgil: Il 7 maggio sarà sciopero; Riforma istituti tecnici, la Cgil proclama uno sciopero per il 7 maggio. Sciopero negli istituti tecnici contro la riforma. Presidio il 7 maggio in piazza XX Settembre a RavennaLa Flc Cgil di Ravenna conferma l’adesione allo sciopero nazionale indetto per giovedì 7 maggio, rivolto al personale docente, Ata e dirigente scolastico ... ravennanotizie.it Scuola, Ravenna sciopera contro la riforma degli istituti tecniciGiornata di mobilitazione per la scuola. Giovedì 7 maggio anche Ravenna aderisce allo sciopero nazionale degli istituti tecnici, con un presidio organizzato dalla Flc Cgil a partire dalle 14.30 in pia ... ravennawebtv.it Una riforma europea vuole cambiare le regole sulla disoccupazione dei frontalieri: in futuro l’indennità verrebbe pagata dal Paese dell’ultimo impiego e non più da quello di residenza. Per la Svizzera si profila un cambio di paradigma, con costi e nodi politici a - facebook.com facebook Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze x.com