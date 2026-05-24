Nella regione si sono registrate temperature fino a 35°C a causa di un’ondata di caldo. Le temperature elevate sono state osservate nelle zone interne, con un incremento rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano che il picco massimo di calore dovrebbe verificarsi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Non sono stati segnalati eventi meteorologici estremi collegati all’ondata di calore.

? Domande chiave Come cambierà il clima nelle zone interne nei prossimi giorni?. Quando si raggiungerà il picco massimo di temperatura previsto?. Dove l'afa sarà più intensa a causa della mancanza di vento?. Quali aree saranno colpite dal rialzo termico sopra la norma?.? In Breve Lunedì 25 maggio massime tra 33 e 34 gradi nelle zone di pianura.. Martedì 26 maggio picchi termici fino a 35 gradi nelle aree interne.. Temperature lunedì superiori alla media climatica tra i 6 e i 9 gradi.. Venti da nord-est nelle zone interne con possibili brezze costiere pomeridiane.. La Toscana affronta un’ondata di caldo intenso che vedrà le temperature toccare i 35°C nelle pianure nei prossimi giorni, spinta da una persistente area di alta pressione che domina l’intera regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto l’afa: l’ondata di caldo spinge le temperature a 35°C

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