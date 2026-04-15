Cassino le telecamere beccano gli incivili | sanzioni per i rifiuti

A Cassino, le forze dell’ordine e gli ispettori ambientali hanno individuato diverse persone responsabili di scarichi di rifiuti non autorizzati. La scoperta è avvenuta grazie all’attivazione di telecamere installate sul territorio, che hanno ripreso i soggetti mentre abbandonavano materiali illecitamente. Sono state irrogate sanzioni a chi è stato sorpreso a compiere queste azioni, che vengono considerate violazioni delle norme ambientali.

Le pattuglie della Polizia Locale e gli ispettori ambientali hanno intercettato diversi soggetti responsabili di scarichi illegali di rifiuti a Cassino, grazie anche all’estensione della rete di telecamere sul territorio. Tra i casi più emblematici emersi nelle ultime settimane, le autorità hanno sorpreso una coppia colta nell’atto di abbandonare un materasso in strada durante le ore diurne, agendo con estrema leggerezza. L’impatto del controllo tecnologico sulla gestione urbana. Il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sta trasformando la capacità di intervento del Comune, permettendo di individuare con precisione chi viola le norme sul decoro e la sicurezza urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino, le telecamere beccano gli incivili: sanzioni per i rifiuti Notizie correlate Incivili dei rifiuti “inchiodati“ dalle telecamereLa Polizia Locale, anche grazie alla videosorveglianza, è intervenuta ieri in due diverse aree di Carpiano, individuando elementi utili per risalire... Leggi anche: Lotta agli incivili dei rifiuti . In aumento controlli e sanzioni Aggiornamenti e contenuti dedicati Cassino – Beccati dalle telecamere mentre scaricano un materasso, multa salata per una coppiaUna coppia, in pieno giorno, infischiandosene di occhi indiscreti (e pure di quelli tecnologici, loro malgrado) e senza la ... ilpuntoamezzogiorno.it Cassino: Sentinelle nei locali e più telecamere. Arriva il patto contro la malamovidaSicurezza e legalità, all’ombra della millenaria abbazia di San Benedetto torna sotto i riflettori il tema della mala movida. Dopo la chiusura di due bar nel giro di pochi giorni ad opera degli agenti ... ilmessaggero.it