Le realtà più grosse i costi i nuovi spazi sociali | dietro il boom del padel

Il padel sta crescendo a Bologna, con un aumento di strutture e costi associati. Il suono caratteristico della pallina che colpisce il vetro si sente sempre più spesso nelle aree dedicate. La popolarità del sport ha portato all’apertura di nuovi spazi sociali, modificando il panorama sportivo e ricreativo della città. La domanda di campi e servizi collegati continua a salire, riflettendo una tendenza in rapida espansione.

C’è un rumore che ormai fa parte della colonna sonora bolognese. Non è quello dei motorini in via Zamboni o dei bicchieri nei dehors del Pratello, ma il suono secco della pallina che rimbalza sul vetro. È il rumore del padel, lo sport che in meno di dieci anni ha conquistato Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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#26maggio Rieccomi con un altro fact checking su #HokutoNoKen ( #KenIlGuerriero) da FB. Purtroppo si leggono un sacco di cazzate sia sulla serie nuova che su quella vecchia ed è il caso di ricostruire la realtà! Link nel primo commento! x.com

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