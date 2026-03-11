Il padel sta crescendo rapidamente a livello globale, con circa 1,5 milioni di praticanti in Italia, 20 milioni in Europa e 35 milioni nel mondo. Tuttavia, uno studio italiano segnala un aumento degli infortuni legati a questo sport, che risulta tra i più praticati e con i tassi di crescita più elevati. La diffusione e le problematiche legate alla sicurezza sono al centro dell’attenzione.

AGI - Il padel continua a correre. In Italia conta circa 1,5 milioni di giocatori, in Europa 20 milioni e nel mondo 35 milioni, confermandosi come uno degli sport più praticati e con i tassi di crescita più elevati. Ma all’espansione del movimento si accompagna anche un fenomeno meno visibile: l’aumento degli infortuni da sovraccarico dell’arto superiore, soprattutto a carico di polso, gomito e spalla. Gli infortuni più frequenti. Tra le problematiche più frequenti ci sono epicondilite e tendinopatie, con una media stimata di 2,75 infortuni ogni 1.000 ore di gioco. Alla base, spiegano gli esperti, c’è anche la trasmissione delle vibrazioni generate dall’impatto tra pallina e racchetta: un’onda che entra dal polso e risale fino alla spalla. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Boom globale del Padel, ma anche più infortuni. Cosa dice uno studio italiano

