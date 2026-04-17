Ricordo e solidarietà | le sorelle Ambrosi donano abiti della madre alla Fondazione File

Le sorelle Alessandra e Francesca hanno deciso di donare alla Fondazione File alcuni abiti e oggetti appartenuti alla madre, deceduta nel 2025 all’età di 93 anni. La donazione si inserisce in un gesto di memoria e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo della madre attraverso i beni che le appartenevano. La Fondazione ha ricevuto i capi e gli oggetti nel corso di una cerimonia in città.

Firenze, 17 aprile 2026 - Quando il ricordo diventa solidarietà. Le sorelle Alessandra e Francesca hanno scelto di donare abiti e oggetti appartenuti alla madre, Anna Maria Ambrosi, scomparsa nel 2025 a 93 anni, alla Fondazione File. I capi e gli oggetti saranno messi in vendita in occasione del Florence Vintage Market 2026, contribuendo a sostenere le attività di assistenza della Fondazione, in programma dal 17 al 19 aprile a Palazzo Corsini. Una storia di cura e impegno. La storia familiare delle due sorelle Ambrosi è profondamente legata ai valori della cultura, della cura e dell’impegno. Entrambi i genitori, scomparsi rispettivamente nel 2011 e nel 2025, erano avvocati e grandi lettori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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