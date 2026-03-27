L’associazione “Gli Amici del Panda” Odv ha donato 18 mila euro all’ospedale di Rimini, destinandoli al reparto di chirurgia per interventi sulle patologie pancreatiche. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di sostenere le attività cliniche e chirurgiche legate a questa specifica area medica. La somma rappresenta un contributo diretto alla struttura ospedaliera per migliorare le procedure e le risorse disponibili.

La cifra, raccolta durante l’intensa attività benefica svolta durante il 2025, è destinata al progetto “Sosteniamo il robot di Rimini” Trasformare il dolore in energia e la memoria in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito che guida l’associazione “Gli Amici del Panda” Odv, che nei giorni scorsi ha formalizzato la donazione di 18 mila euro a favore del reparto di chirurgia dell’ospedale di Rimini. La cifra, raccolta durante l’intensa attività benefica svolta durante il 2025, è destinata al progetto “Sosteniamo il robot di Rimini”. Si tratta di un’iniziativa d’eccellenza che permette l’utilizzo di tecnologie robotiche all’avanguardia per interventi chirurgici complessi legati alle patologie pancreatiche, garantendo ai pazienti una precisione estrema e tempi di recupero ridotti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - “Gli Amici del Panda” donano 18 mila euro all’ospedale per gli interventi delle patologie pancreatiche

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