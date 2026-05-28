Le notti bianche di Dostoevskij al Teatro Torlonia a Roma
Al Teatro Torlonia di Roma, fino al 7 giugno, viene rappresentata la versione teatrale di “Le notti bianche” di Dostoevskij. La messa in scena riguarda il racconto scritto dallo scrittore russo, noto per le sue opere letterarie. La rappresentazione si svolge in un teatro della città e durerà fino alla data indicata, offrendo al pubblico la possibilità di vedere una delle sue opere più famose.
Al Teatro Torlonia di Roma, fino al 7 giugno, va in scena il celebre racconto di Dostoevskij “Le notti bianche”. Servizio di Michele Sciancalepore TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le notti bianche di Dostoevskij al Teatro Torlonia a Roma
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