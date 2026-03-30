Ci sono notti che non finiscono mai, sospese tra desiderio e solitudine. Tra ciò che si immagina e ciò che accade davvero. Da questo spazio fragile e potentissimo prende forma Notti lo spettacolo che il Teatro Ristori propone mercoledì 1° aprile, alle ore 20:30, nell’ambito della rassegna Serate d’Autore ispirato a Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, uno dei racconti più celebri e intimi della letteratura russa. A duecento anni dalla nascita, Dostoevskij torna a interrogare il presente con una forza sorprendentemente attuale per scandagliare, attraverso il teatro, la complessità delle relazioni umane di oggi. Firmato da Rajeev Badhan ed Elena Strada, Notti non sarà una semplice trasposizione teatrale ma un attraversamento contemporaneo dell’opera dostoevskiana, capace di mettere in dialogo epoche e linguaggi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - "Notti", lo spettacolo tratto da Dostoevskij al Teatro Ristori

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