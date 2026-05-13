Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij debutta in prima nazionale al Teatro Torlonia

Dal 21 maggio al 7 giugno, il Teatro Torlonia di Roma ospita la prima nazionale dello spettacolo ispirato a Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij. L’allestimento, diretto e adattato da Lucia Rocco, si concentra sui temi dell’amore, dell’illusione e della solitudine, presentando una versione scenica che si distingue per la delicatezza e l’attenzione ai dettagli. La rappresentazione porta in scena una narrazione che esplora le emozioni profonde dei personaggi.

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L’amore, l’illusione e la solitudine de Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij approdano in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro Torlonia di Roma con l’adattamento e la regia di Lucia Rocco che, dal 21 maggio al 7 giugno, firma una partitura scenica che si posa con mano delicata sulle.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima nazionale a Torino: debutta Circle Mirror Transformation al Teatro CarignanoMartedì 7 aprile 2026 il Teatro Carignano ospita la prima nazionale di Circle Mirror Transformation, la celebre opera della drammaturga americana... Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato... Temi più discussi: LA TEMPESTA SILENZIOSA, IL PROGETTO DI ALESSANDRO BARICCO PER LEGGERE INSIEME IN UNA ROMA INEDITA; La tempesta silenziosa, a Roma il progetto di Alessandro Baricco per leggere insieme al tramonto; Con La tempesta silenziosa Alessandro Baricco coinvolge Roma in una grande lettura collettiva; La tempesta silenziosa di Alessandro Baricco. Dal 21 maggio al 7 giugno, debutta al Teatro Torlonia Le Notti Bianche di Dostoevskij, con l’adattamento e la regia di Lucia Rocco. Un viaggio nelle atmosfere sospese di un grande classico della letteratura mondiale. x.com Perché Le Notti Bianche di Fëdor Dostoevskij è uno dei libri più letti del 2024 grazie a TikTokIn Gran Bretagna Le Notti Bianche è uno dei libri più letti del 2024: molto di questo successo è dovuto a TikTok e ai tanti giovani lettori che hanno saputo farsi conquistare dal racconto di Fëdor ... fanpage.it Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij allo Spazio DiamanteLe notti bianche di Fëdor Dostoevskij arriva a Roma, dal 19 al 22 febbraio, allo Spazio Diamante. Un classico capace di conquistare il pubblico con la sua profondità e una bellezza senza tempo. Il ... romatoday.it