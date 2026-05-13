Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij debutta in prima nazionale al Teatro Torlonia
Dal 21 maggio al 7 giugno, il Teatro Torlonia di Roma ospita la prima nazionale dello spettacolo ispirato a Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij. L’allestimento, diretto e adattato da Lucia Rocco, si concentra sui temi dell’amore, dell’illusione e della solitudine, presentando una versione scenica che si distingue per la delicatezza e l’attenzione ai dettagli. La rappresentazione porta in scena una narrazione che esplora le emozioni profonde dei personaggi.
L’amore, l’illusione e la solitudine de Le notti bianche di Fédor Dostoeveskij approdano in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro Torlonia di Roma con l’adattamento e la regia di Lucia Rocco che, dal 21 maggio al 7 giugno, firma una partitura scenica che si posa con mano delicata sulle.🔗 Leggi su Romatoday.it
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