Le notizie più importanti di oggi 28 maggio 2026 a Latina e in provincia

Un incendio ha coinvolto un deposito di materiali in via delle Industrie, provocando l’evacuazione di alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme in circa due ore. Nessun ferito è stato segnalato. Nella stessa giornata, un incidente stradale ha coinvolto due auto sulla strada statale 7, con un ferito trasportato in ospedale.

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Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino

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