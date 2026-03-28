Le notizie più importanti di oggi 28 marzo 2026 a Latina e in provincia

Nella serata di ieri a Sermoneta si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una ragazza molto giovane. La notizia ha fatto subito il giro della provincia, mentre le forze dell'ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra persona coinvolta risulta ferita o coinvolta in modo grave.

-Dramma nella serata di ieri a Sermoneta, dove in un incidente stradale ha perso la vita una giovanissima. Chiara Tenore, di 22 anni, è morta nel terribile impatto tra la sua auto e un camion. La ragazza era alla guida. Sul sedile del passeggero viaggiava invece il cognato, ora in gravi condizioni (qui la notizia) -el pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino romeno di 27 anni, residente nel capoluogo pontino. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. Aveva 332 grammi di cocaina con sé (qui la notizia) LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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