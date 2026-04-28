Le notizie più importanti di oggi 28 aprile 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le notizie principali del 28 aprile 2026 a Latina e nella provincia. Questa giornata è stata caratterizzata da diversi eventi che hanno coinvolto le autorità locali e la comunità. Si sono verificati interventi di emergenza e attività di controllo nelle diverse zone della città e dei comuni circostanti. Di seguito si riporta un riepilogo dei fatti più rilevanti che si sono svolti nel territorio pontino in questa giornata.

Le notizie di oggi, 28 aprile, a Latina e in provincia. Qui di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo martedì.- Un docente è accusato di aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di arti marziali per un futile motivo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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