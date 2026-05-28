le marche a cavallo

Le Marche sono state protagoniste di un evento sportivo internazionale, con la regione che ha ospitato una delle più importanti competizioni equestre mondiali. Si tratta del concorso ippico internazionale Piazza di Siena, che si è tenuto a Roma e ha visto la partecipazione di atleti e squadre provenienti da diversi paesi. L’evento ha rappresentato un punto di riferimento nel calendario sportivo equestre, attirando numerosi appassionati e professionisti del settore.

. Si fa per dire, ma mica tanto. La vetrina turistica del grande sport internazionale per la regione sarà uno degli appuntamenti più iconici del panorama equestre mondiale, il concorso ippico internazionale Piazza di Siena, a Roma. Il brand Let's Marche sarà sponsor e protagonista. Secondo la Regione, è una presenza che va oltre la semplice partnership e rappresenta un progetto di promozione integrata del territorio, delle sue eccellenze e della sua identità più autentica. Location Villa Borghese, dove è in programma una cena di gala dedicata alle eccellenze enogastronomiche marchigiane, con prodotti tipici e vini del territorio protagonisti della serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ripatransone Marching Band | Festa del Cavallo di Fuoco 2026 Ep.1

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