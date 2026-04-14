Icom Italia Daisy De Nardis di Fondazione Marche Cultura eletta coordinatore regionale per le Marche
Daisy De Nardis, responsabile dei musei e dei luoghi della cultura presso la Fondazione Marche Cultura, è stata scelta come Coordinatore regionale per le Marche di Icom Italia, l'International Council of Museums. La nomina riguarda la regione Marche e coinvolge l'organizzazione dedicata ai musei e alle istituzioni culturali italiane. La sua nomina è stata annunciata in una comunicazione ufficiale dell’associazione.
ANCONA - Daisy De Nardis, responsabile dei musei e luoghi della cultura di Fondazione Marche Cultura, è stata eletta Coordinatore regionale Marche di Icom Italia, International Council of Museums. Dal 1946, Icom rappresenta globalmente musei e professionisti nella preservazione e condivisione del.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Andrea Agostini e la doppia carica in Fondazione Marche Cultura. Andrea Nobili (Avs): «Serve chiarezza»Anche se solo per un breve periodo di tempo la stessa persona è presidente e direttore dell'ente.