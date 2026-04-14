Icom Italia Daisy De Nardis di Fondazione Marche Cultura eletta coordinatore regionale per le Marche

Daisy De Nardis, responsabile dei musei e dei luoghi della cultura presso la Fondazione Marche Cultura, è stata scelta come Coordinatore regionale per le Marche di Icom Italia, l'International Council of Museums. La nomina riguarda la regione Marche e coinvolge l'organizzazione dedicata ai musei e alle istituzioni culturali italiane. La sua nomina è stata annunciata in una comunicazione ufficiale dell’associazione.