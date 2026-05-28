A Le Mans è stato presentato il nuovo modello M24, considerato un punto di riferimento nel settore del motorsport. Il progetto è stato completato in nove mesi, un tempo molto rapido per un veicolo di questa portata. La collezione privata di Richard Mille ha fornito alcuni dei componenti più preziosi e innovativi utilizzati nel design. La produzione ha coinvolto un team internazionale di ingegneri e designer specializzati nel settore automobilistico.

? Domande chiave Come hanno fatto a completare il progetto in soli nove mesi?. Quali tesori della collezione privata di Richard Mille sono stati inclusi?. Perché il pavimento del museo riproduce l'asfalto del circuito?. Quali icone della Formula 1 si trovano nel corridoio degli eroi?.? In Breve Superficie espositiva raddoppiata a 10.000 metri quadrati con 130 vetture in mostra.. Pavimentazione realizzata con materiale identico all'asfalto del Circuit des 24 Heures.. Scenografo Raphael Daguet e collezione privata Richard Mille arricchiscono il percorso.. Esposizioni tematiche programmate a partire dal 2027 per ampliare l'offerta turistica.. Il nuovo M24 – Museum ha aperto le porte a Le Mans il 28 maggio alle ore 10:00, segnando la fine di un colossale progetto edilizio completato in soli nove mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Mans: nasce il nuovo M24, il tempio globale del motorsport

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