Sanremo nasce il nuovo tempio del benessere | l’evento con A Ventura

Sabato 18 aprile 2026 alle 18:30, a Sanremo si terrà l’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo dedicato al benessere domestico, situato in via G. L’evento prevede la presenza di A. Ventura e rappresenta l’apertura di un punto di riferimento nel settore. La cerimonia coinvolgerà le autorità locali e sarà seguita da un breve momento di presentazione. L’apertura coincide con l’obiettivo di offrire un luogo dedicato alla salute e al comfort delle abitazioni.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:30, Sanremo vedrà l’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo dedicato al benessere domestico in via G. Pascoli 93. Il gruppo Idrocentro raddoppia la sua presenza nel territorio sanremese con lo showroom Meglioalge, un progetto che punta a integrare soluzioni per il bagno, le superfici e il living. L’evento inaugurale, previsto per le 19:00 con il tradizionale taglio del nastro, non sarà una semplice presentazione commerciale. La serata vedrà la partecipazione di Alessia Ventura, che fungerà da madrina e volto rappresentativo dell’identità del marchio. L’incontro è strutturato per coinvolgere una platea eterogenea, dai privati cittadini ai professionisti del settore, fino agli operatori specializzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, nasce il nuovo tempio del benessere: l’evento con A. Ventura Notizie correlate Milano celebra Gio Ponti: nasce il nuovo tempio del design all’ADIMilano si prepara a un potenziamento del proprio patrimonio culturale legato al design attraverso l’apertura di un nuovo spazio permanente dedicato... Nasce la Milan Ice Fiera Arena: Milano avrà un nuovo tempio del ghiaccioNella sede di Fondazione Fiera Milano è stato presentato oggi il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli autobus Rt traslocano alla stazione; Vallecrosia, nasce un nuovo servizio sanitario di prossimità grazie ai medici volontari delle Misericordie; Sanremo 2026, Ditonellapiaga, disputa legale per il nome del nuovo album: Forse non si chiamerà più Miss Italia; Nicolò Filippucci, il primo album dopo Sanremo: Il sogno? Cantare con Giorgia. Arisa dopo Sanremo presenta il nuovo album Foto Mosse: La musica mi ha salvata, la tv mi ha aiutata a farmi capire davvero – Intervista videoIl nuovo e attesissimo disco di Arisa dal titolo Foto Mosse nasce venerdì 17 aprile. L’artista ci scherza su costruendo il quadro astrale dell’album: Abbiamo scritto il suo oroscopo… io per un atti ... superguidatv.it Tagliamo i tempi, non i nastri: nasce a Sanremo lo sportello salute di Progetto ComuneAlla Cgil di via Pallavicino il nuovo servizio per aiutare i cittadini a far valere il diritto alle cure nei tempi previsti. Pin: «Possibile ottenere rimborsi se l’Asl non risponde» ... riviera24.it TV8. . Bereguarda è pronta per la serata dei duetti di Sanremo #GialappaShow vi aspetta tutti i lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. - facebook.com facebook Emilio Jona: «Con Eco e Calvino scrivevo canzoni anti Sanremo, trekking e sci fino a 88 anni. Sto scrivendo due libri» x.com