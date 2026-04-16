Milano celebra Gio Ponti | nasce il nuovo tempio del design all’ADI

A Milano si sta per inaugurare un nuovo spazio permanente dedicato a Gio Ponti presso l'ADI Design Museum, ampliando così il patrimonio culturale della città nel settore del design. La struttura sarà un luogo di esposizione e approfondimento sulla vita e le opere del noto designer e architetto. L'apertura è prevista nei prossimi mesi, con l'obiettivo di valorizzare il contributo di Ponti alla storia del design italiano.

Milano si prepara a un potenziamento del proprio patrimonio culturale legato al design attraverso l’apertura di un nuovo spazio permanente dedicato alla figura di Gio Ponti presso l’ADI Design Museum. L’iniziativa, ufficializzata il 15 aprile 2026 con la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, prevede un investimento totale di circa 2 milioni di euro per ampliare le capacità espositive e didattiche del polo museale. Investimenti regionali e sviluppo infrastrutturale del polo milanese. Il piano di espansione punta a incrementare la superficie dell’attuale struttura di circa 650-700 metri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano celebra Gio Ponti: nasce il nuovo tempio del design all’ADI Notizie correlate Caruso: "Dentro l'Adi design museum, un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti"Il luogo non sarà solo uno spazio espositivo, ma "un punto di riferimento permanente per comprendere l'eredità culturale di una figura storica unica"... Nasce la Milan Ice Fiera Arena: Milano avrà un nuovo tempio del ghiaccioNella sede di Fondazione Fiera Milano è stato presentato oggi il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finanziato un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti al museo ADI; Solo per una sera a Milano aprono gli archivi storici di design e architettura; La Notte Bianca del Salone del Mobile: Milano apre i suoi archivi; C’è una misura in tutte le cose. CULTURA, REGIONE LOMBARDIA FINANZIA NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO DEDICATO A GIO PONTI ALL’ADI DESIGN MUSEUM(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2026 – Il progetto di valorizzazione culturale dell’ADI Design Museum attraverso la creazione di uno spazio espositivo dedicato a Gio Ponti diventa realtà. Quest ... mi-lorenteggio.com Il museo di Gio Ponti all’Adi prende forma: il progetto del nuovo spazioDopo l’annuncio a febbraio, lo spazio dedicato a Gio Ponti dentro l’ADI Design Museum entra nella fase operativa: uno spazio pubblico permanente, che va oltre l’idea celebrativa, atteso per fine 2026. domusweb.it Nasce a Milano un nuovo spazio permanente dedicato a Gio Ponti all’ADI Design Museum. - facebook.com facebook Casa Laporte, via Benedetto Brin 12, Milano, 1935-36 Gio' Ponti #architettura x.com