Harry Styles ad Amsterdam nell'hotel da 8mila euro a notte dove le suite sono personalizzate col profumo

Harry Styles soggiorna in un hotel di lusso nel centro di Amsterdam, dove è stato visto. La struttura ha tariffe di circa 8.000 euro a notte e offre suite personalizzate, anche con profumi su misura. L'artista rimarrà in città fino alla fine del mese per una serie di concerti del suo nuovo tour.

Harry Styles rimarrà ad Amsterdam fino alla fine del mese con i concerti del suo nuovo tour, dove sta alloggiando? In un hotel di lusso nel centro della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Harry Styles, Amsterdam N1 in its Entirety, 16/5/2026

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