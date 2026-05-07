M5S presenta la lista ad Arezzo | Siamo giovani Poi scoprono che 45 anni non è l’età del bonus mobili

In piazza San Jacopo ad Arezzo è stata presentata la lista del Movimento 5 Stelle a supporto di Vincenzo Ceccarelli. Durante l’evento, i rappresentanti del movimento hanno evidenziato la componente di giovani tra i candidati. Successivamente, è stato chiarito che un candidato che si era presentato come giovane in realtà ha 45 anni, età non compatibile con il bonus mobili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AREZZO – Presentata in piazza San Jacopo la lista del Movimento 5 Stelle a sostegno di Vincenzo Ceccarelli. Un gruppo “giovane, eterogeneo e partecipativo”, almeno secondo i promotori, che durante la conferenza stampa hanno annunciato con orgoglio un’età media di 45 anni. Un dato che ha immediatamente spiazzato metà dei presenti, convinti si trattasse dell’anticipo della tombola del centro anziani. Accanto al coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi e all’assessore regionale David Barontini, i candidati hanno spiegato di essere “molto vari”: tecnici, grafici, liberi professionisti ed ex consiglieri. “Praticamente un gruppo WhatsApp di condominio, ma con più ambiente e meno lamentele sui bidoni”, ha commentato un passante.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - M5S presenta la lista ad Arezzo: “Siamo giovani”. Poi scoprono che 45 anni non è l’età del bonus mobili Notizie correlate Rizzo ad Arezzo presenta Egiziano Andreani: “siamo l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale”Arezzo, 20 marzo 2026 – Rizzo ad Arezzo presenta Egiziano Andreani: “siamo l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale. Reggio, il M5S presenta i candidati della lista Battaglia sindaco? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare il consiglio comunale? Come si divideranno i candidati tra centro e zona nord? Quali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Movimento 5 Stelle presenta la lista a Chieti con i big del partito; Amministrative Messina, l'asse M5s–Controcorrente presenta la lista a sostegno di Antonella Russo; Termini Imerese, il M5S presenta la lista a sostegno di Maria Terranova; Amministrative Messina, M5S presenta la lista insieme a Controcorrente. De Luca(M5S): Sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo. Elezioni a Messina, presentata la lista di M5s e ControcorrenteMESSINA – È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il Movimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica gu ... livesicilia.it M5S-Controcorrente: ecco i nomi dei candidati al ConsiglioPresentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele ... messinaoggi.it M5s Taranto presenta 'Nova, 100 piazze per costruire insieme il programma'. Il vice presidente Mario Turco: 'Ascolto dal basso per cambiare il Paese' #ANSA - facebook.com facebook Il Movimento 5 Stelle presenta NOVA: un progetto per raccogliere idee dai territori in vista delle elezioni 2027 x.com