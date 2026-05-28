Due lettere rivelano aspetti inediti della coppia reale, scritte anni prima della rottura. La prima, di lei, a un’amica, esprimeva entusiasmo per il matrimonio, definendolo “meraviglia”. La seconda, di lui, menzionava il proprio cane, commentando che fosse troppo puzzolente per la moglie. Le lettere sono state rese pubbliche e contribuiscono a chiarire le dinamiche tra i due all’epoca, offrendo uno sguardo sulle loro personalità e sui motivi che portarono alla separazione.

Roma, 28 maggio 2026 – Due lettere aiutano, a distanza di anni, a comprendere ancor più le giovani personalità di Carlo e Diana e i successivi motivi che portarono la coppia reale alla rottura. La prima missiva, datata 27 settembre 1981, e scritta durante la luna di miele (“The Honeymoon Letter”) da Lady D all’amica Katherine Hanbury, andrà all'asta il 7 luglio prossimo. La lettera di Diana dalla luna di miele. Tre pagine in cui la principessa rivela alcuni dettagli sulla sua vita da neo-sposa e confida all'amica che stare a Balmoral, la residenza estiva della regina Elisabetta le piaceva: è come “giocare con gli adulti”, scriveva la ventenne Diana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le lettere di Lady D e Carlo. Lei all'amica: “Che meraviglia essere sposati”. Lui: “Il mio cane troppo puzzolente per Diana”

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