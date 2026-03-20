Lady Diana avrebbe voluto che Harry diventasse re d'Inghilterra | per lei William era troppo timido

Secondo alcune fonti, Lady Diana avrebbe desiderato che Harry diventasse re d’Inghilterra, ritenendo che William fosse troppo timido per questo ruolo. Si dice che, secondo questi racconti, Lady Diana avrebbe preferito un futuro diverso per i suoi figli, con Harry al centro di un possibile cambiamento nella linea di successione. La questione riguarda solo le sue opinioni, senza conferme ufficiali.

Se Lady Diana fosse stata ancora viva, probabilmente l'assetto della monarchia sarebbe stato diverso. La principessa, infatti, avrebbe voluto il figlio Harry sul trono e non William, considerato troppo timido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: “William è furioso con Harry, trova assolutamente irrispettoso che lui e Meghan vogliano fare un documentario su Lady Diana”: il retroscena

Meghan Markle osa parlare di Lady Diana e fa infuriare WilliamMeghan Markle ha trovato il modo di fare infuriare William, ampliando il divario tra lui e suo fratello Harry.

Lady Diana - Qui est-elle vraiment

Contenuti e approfondimenti su Lady Diana

Temi più discussi: William è troppo timido: ecco perché la Principessa Diana voleva Harry come futuro re d'Inghilterra; La ricordo oggi e ogni giorno, il Principe William condivide una foto inedita con Lady Diana; Ricordando mia madre, oggi e ogni giorno: il tenero (e inedito) scatto del principe William e Lady Diana; Inedita, tenera e bellissima: la nuova foto di William con mamma Diana.

Regina Elisabetta, le ultime rivelazioni su Lady Diana: «Avrebbe voluto che sposasse Andrea, sapeva che Carlo amava Camilla»Il matrimonio di Carlo e Diana è stato uno dei più chiacchierati della monarchia inglese. Il re e la compianta principessa sono stati sposati 15 anni che sono stati complicati per entrambi, con Lady D ... corriereadriatico.it

Lady Diana oggi avrebbe compiuto 64 anni. La bulimia, l'incidente mortale e i tradimenti di re Carlo: «Eravamo in tre in quel matrimonio, un po' affollato». Dove è sepoltaLady Diana è morta il 31 agosto 1997 a Parigi. L'auto, guidata dall'autista Henri Paul (unico superstite) su cui viaggiano Diana e il suo compagno del periodo, Dodi Al-Fayed, è inseguita dai paparazzi ... leggo.it

Dal cappotto firmato da Tolu Coker alla tiara di Lady Diana, la principessa del Galles accoglie il presidente Bola Tinubu con uno stile studiato nei minimi dettagli - facebook.com facebook

Dal cappotto firmato da Tolu Coker alla tiara di Lady Diana, la principessa del Galles accoglie il presidente Bola Tinubu con uno stile studiato nei minimi dettagli x.com