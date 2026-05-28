La principessa Diana Spencer felice e innamorata. E’ il ritratto che emerge dalle lettere che Lady D in persona scriveva alla sua amica Katherine Hanbury, compagna di classe alla West Heath Girls’ School nel Kent. In una lettera inedita, datata 27 settembre 1981 e resa pubblica dal Daily Mail, Diana fa sapere di essere entusiasta della vita matrimoniale e di stare nel Castello di Balmoral, in Scozia. Lady Diana: “Grande gioia”. “Abbiamo trascorso una luna di miele meravigliosa con sole infinito e, per fortuna, mare calmo. Ora siamo in Scozia fino alla fine di ottobre, il che è una grande gioia per noi: adoro stare all’aperto tutto il giorno e detesto Londra! “, scrive nella lettere come riportato dal quotidiano britannico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lady Diana, lettera inedita di 45 anni fa all’asta: “È meraviglioso essere sposati”

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Princess Dianas Unseen Letter Predicting Her Own Fate

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