Le Legend dell’Inter sfidano il Real Madrid Leyendas al Bernabeu | torna lo spettacolare Corazon Classic Match di beneficenza
Le Legend dell’Inter si sono sfidate con le Leyendas del Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match di beneficenza. L’evento, chiamato Corazon Classic Match, ha visto grandi ex calciatori dei due club scendere in campo per una partita amichevole. La sfida ha attirato numerosi spettatori e si è conclusa con un punteggio che ha premiato lo spirito di solidarietà. La partita è durata circa novanta minuti, con momenti di grande emozione.
di Lorenzo Vezzaro Grandi campioni del passato pronti a scendere in campo per l’atteso evento benefico che vedrà le Legend dell’Inter sfidare i campioni storici dei Blancos. Un appuntamento dal fascino intramontabile che vedrà protagoniste tantissime stelle del calcio mondiale. Sabato 13 giugno alle ore 12:00, le Legend dell’Inter affronteranno il Real Madrid Leyendas nel prestigioso contesto del Corazon Classic Match, la tradizionale amichevole benefica organizzata dalla fondazione del club spagnolo nello storico scenario dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Una pioggia di stelle nerazzurre guidata da Francesco Toldo. La delegazione interista, reduce dall’esibizione all’Arena Civica di Milano per l’evento Arena Interista, sarà guidata direttamente da Francesco Toldo, attuale responsabile del progetto Inter Legends. 🔗 Leggi su Internews24.com
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