Le Legend dell’Inter sfidano il Real Madrid Leyendas al Bernabeu | torna lo spettacolare Corazon Classic Match di beneficenza

Notizia in breve

Le Legend dell’Inter si sono sfidate con le Leyendas del Real Madrid al Santiago Bernabeu in un match di beneficenza. L’evento, chiamato Corazon Classic Match, ha visto grandi ex calciatori dei due club scendere in campo per una partita amichevole. La sfida ha attirato numerosi spettatori e si è conclusa con un punteggio che ha premiato lo spirito di solidarietà. La partita è durata circa novanta minuti, con momenti di grande emozione.