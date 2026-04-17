Corazón Classic Match Inter e Real Madrid ufficializzano un match amichevole per beneficienza

Corazón Classic Match è stato confermato come un incontro amichevole tra la squadra di una città e il Real Madrid, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una causa benefica. La manifestazione coinvolge due club di spicco e si terrà nelle prossime settimane. La partita si svolgerà in un impianto sportivo e sarà aperta al pubblico con l’intenzione di sostenere un progetto solidale.

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