Un ex calciatore italiano, attualmente dirigente, si trova a Madrid per partecipare alla presentazione della tredicesima edizione del Corazón Classic Match, un evento tra leggende di Real Madrid e Inter. Con lui sono presenti altri ex giocatori noti, tra cui un portiere e un centrocampista. La partita si terrà allo stadio Bernabeu, coinvolgendo le squadre di entrambe le società in un match benefico.

Un salto al Bernabeu prima di Inter-Cagliari. Il presidente Marotta accompagnato da Zanetti, Toldo e Cambiasso, non si è voluto perdere la presentazione della 13a edizione del Corazón Classic Match, l’incontro tra le leggende di Real Madrid e Inter in programma al Bernabeu sabato 13 giugno. Prezzi popolari, tra i 9 e i 25 euro, è pienone assicurato. Per il Madrid oggi nel grande salone del palco dello stadio dei Blancos, gremito, c’erano gli ex interisti Roberto Carlos e Solari, lo spauracchio nerazzurro negli anni 80 Santillana, il portiere Buyo, il brasiliano Marcelo e altri. "All’Inter ci unisce una grandissima amicizia - ha detto Florentino Pérez - tanto è che i nerazzurri sono i primi a giocare due volte in questa partita che è diventata un simbolo della beneficenza nei confronti di bambini e ragazzi in difficoltà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta a Madrid per la presentazione del Corazón Classic Match: con lui, Zanetti, Toldo e Cambiasso

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