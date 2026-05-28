le ipotesi sul consiglio maggioranza solida ma i giochi restano aperti

Se ci si riferisce a quanto si legge sul sito Eligendo, portale a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e alla sentenza del Consiglio di Stato 3114 del 2022, insieme ad altre analoghe da questo richiamate, sia che al ballottaggio vinca Sandro Parcaroli, sia che vinca Gianluca GliTittarelli, non ci sarà alcuna "anatra zoppa". La sentenza, infatti, stabilisce che la percentuale di voti utile per l’assegnazione o meno del premio di maggioranza al candidato sindaco si calcola dividendo il totale dei voti validi ottenuti dal candidato sindaco per il totale dei voti validi complessivi espressi dagli elettori, comprese dunque le schede votate solo per il sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La Sardegna di Berlusconi e la Banda della Magliana

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