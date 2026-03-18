Il panorama politico italiano è attualmente molto movimentato, con il dibattito sul referendum sulla giustizia che suscita molte discussioni. La premier ha dichiarato di non temere eventuali conseguenze negative da un eventuale risultato negativo, affermando di godere di una maggioranza solida in Parlamento. Nel frattempo, il governo ha adottato recenti decisioni in campo economico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sull’attuale situazione politica.

Il panorama politico italiano si trova in una fase di estrema vivacità, segnata profondamente dal dibattito sul referendum sulla giustizia e dalle recenti mosse del governo in ambito economico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rilasciato dichiarazioni di forte impatto al Tg1, delineando una strategia chiara volta a blindare la tenuta dell’esecutivo nonostante le possibili incognite del voto popolare. La premier ha mostrato una sicurezza granitica, respingendo l’idea che un eventuale esito negativo della consultazione referendaria possa tradursi in una crisi di governo o in una perdita di legittimità per la sua coalizione.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni sul referendum: “Non temo contraccolpi da un No, maggioranza solida”

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