In Italia si discute di elezioni anticipate, con alcuni analisti che suggeriscono di fissare il voto tra giugno e autunno. La maggioranza di governo, tuttavia, si conferma stabile e preferisce concentrarsi sulle questioni di governo senza fretta di nuove consultazioni elettorali. La questione rimane aperta, mentre si fa strada l'ipotesi di un'eventuale modifica dei tempi per le prossime consultazioni.

Un grande classico della politica italiana: si torna a parlare di elezioni anticipate. Commentatori interessati a chiudere al più presto questa esperienza di governo spingono per un voto a giugno o in autunno. E allora vediamo di essere chiari: l'ipotesi è del tutto irresponsabile e senza senso. La maggioranza dispone di una larga maggioranza parlamentare, trasformare una durissima battuta d'arresto referendaria in una crisi di panico equivale a suicidarsi senza motivo. Invece, occorre ingoiare qualche compressa di Maalox e andare avanti, perché ci sono 15-18 mesi utili, anzi utilissimi. Questo è il tempo per rimettere ordine, non per buttare tutto all'aria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ma quali elezioni anticipate, la maggioranza è solida ma deve ritrovare le priorità

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