Durante un’immersione nel blue hole a circa 75 metri di profondità, una squadra ha prelevato campioni di batteri dal fondale. Le immersioni sono state effettuate senza autorizzazione e senza rispettare i protocolli del Distav, che regola le attività subacquee. Sono stati anche registrati video delle missioni, che ora vengono analizzati. La vicenda riguarda la morte di due sub nelle Maldive, con interrogativi ancora aperti sulla sicurezza e le modalità delle operazioni.

“Abbiamo campionato sul fondo del blue hole a 75, 70 e 65 metri questa comunità di batteri, li porteremo in laboratorio per le analisi”. In questo spezzone del video pubblicato nel maggio 2021 sul canale YouTube di Albatros Top Boat, Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia dell’Università di Genova, descrive parte delle attività svolte nella ventiquattresima crociera scientifica organizzata in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, il Distav. La ricercatrice è morta il 14 maggio alle Maldive con la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il biologo Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le immersioni “non autorizzate”, i video delle missioni e i protocolli del Distav: cosa non torna nella tragedia dei sub morti alle Maldive

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