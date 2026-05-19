Maldive | il nodo dei permessi dei sub i limiti sulle profondità e le immersioni non autorizzate dall’Ateneo

Le autorità delle Maldive stanno conducendo indagini sui permessi di immersione rilasciati ai sub italiani deceduti in una cavità marina. Sono stati riscontrati limiti nelle autorizzazioni riguardanti le profondità e le immersioni non autorizzate da parte dell’università. Le verifiche riguardano anche eventuali irregolarità nelle procedure di rilascio dei permessi e nel rispetto delle normative locali. La vicenda ha portato all’attenzione la gestione delle autorizzazioni per le attività subacquee nel Paese.

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