Maldive | il nodo dei permessi dei sub i limiti sulle profondità e le immersioni non autorizzate dall’Ateneo
Le autorità delle Maldive stanno conducendo indagini sui permessi di immersione rilasciati ai sub italiani deceduti in una cavità marina. Sono stati riscontrati limiti nelle autorizzazioni riguardanti le profondità e le immersioni non autorizzate da parte dell’università. Le verifiche riguardano anche eventuali irregolarità nelle procedure di rilascio dei permessi e nel rispetto delle normative locali. La vicenda ha portato all’attenzione la gestione delle autorizzazioni per le attività subacquee nel Paese.
Indagini in corso da parte delle autorità delle Maldive sui permessi dei sub italiani morti bloccati in una cavità marina durante una immersione. Per il governo locale le autorizzazioni non erano per tutti e non prevedevano di raggiungere le grotte. L’università di Genova invece ammette la ricerca scientifica ma nega che fossero previste immersioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Riprese le ricerche dei sub morti alle Maldive, indagini sui permessi dei limiti di profondità: “Vietate le immersioni ricreative oltre i 30m”
Caso spedizione: l’Ateneo rimuove la docente per immersioni non autorizzate? Domande chiave Chi ha davvero autorizzato le immersioni profonde a Montefalcone? Come può l'Ateneo negare la conoscenza dei rischi operativi?...
Maldive, il mistero dei cinque sub italiani: immersione estrema, indagini e corsa contro il tempo per recuperare i corpi. Nelle ricerche morto anche un militare maldiviano. In arrivo specialisti europei della speleosubacquea https://www.lavocedelpatriota.it/maldi facebook
Maldive: il nodo dei permessi dei sub, i limiti sulle profondità e le immersioni non autorizzate dall’AteneoIndagini in corso da parte delle autorità delle Maldive sui permessi dei sub italiani morti bloccati in una cavità marina durante una immersione ... fanpage.it
Il portavoce del Governo delle Maldive: Indaghiamo sulla validità dei permessiLe ultime notizie sull'incidente avvenuto durante un'escursione subacquea nella grotta di Thinwana Kandu, detta anche Grotta degli squali, alle Maldive ... corriere.it