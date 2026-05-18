Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive dopo aver effettuato un’immersione in una grotta a circa 50-60 metri di profondità. Le autorità locali stanno indagando sulle cause del decesso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla pericolosità delle immersioni profonde, in particolare in ambienti chiusi come le grotte sottomarine. Fino a ora, non sono stati pubblicati rapporti ufficiali che chiariscano le circostanze esatte della tragedia.

Non sono ancora note le cause del decesso dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo un’immersione in una grotta a 50-60 metri di profondità. “È stata una tragedia, anche perché conoscevo e stimavo Monica Montefalcone, una professionista incredibile. Posso solo dire che si trattava di un’immersione impegnativa, ma voglio attendere il report dei sub finlandesi (che hanno individuato i corpi, ndr), prima di esprimermi. In ogni caso entrare in grotta è ben diverso che fare un’immersione in acque libere, ed esiste una differenza tra le immersioni ricreative e quelle tecniche, oltre i 30 metri”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Gerardo Bosco, past president della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica e docente ordinario di Medicina Subacquea e Iperbarica presso l’Università di Chieti-Pescara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, la tragedia dei sub e le insidie delle immersioni oltre 30 metri

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