Il 25 maggio, nelle Filippine, una meteora ha prodotto una brillante scia luminosa visibile sopra il vulcano Mayon in eruzione. Le immagini spettacolari mostrano la meteora esplodere mentre attraversa il cielo, creando un effetto luminoso sopra le pendici del vulcano attivo. La scena è stata registrata da testimoni e condivisa sui social media, evidenziando il fenomeno atmosferico in concomitanza con l’attività vulcanica.

E’ stata una meteora a generare la brillante scia luminosa che la sera del 25 maggio è stata immortalata nelle Filippine proprio sopra le pendici del vulcano Mayon in eruzione. Lo conferma l’Agenzia spaziale delle Filippine, che pubblica l’immagine scattata da una telecamera dell’Istituto di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) del Paese. Lo stesso spettacolo di luci tra cielo e terra è stato ripreso anche da telecamere di sorveglianza e dashcam di diverse auto nelle vicinanze. I video mostrano la meteora sfrecciare nel cielo prima di incendiarsi in un’improvvisa esplosione di luce verde sopra le pendici del vulcano infuocate dalla lava. Alcuni testimoni hanno condiviso le immagini anche sui social media. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le immagini spettacolari della meteora che esplode sopra un vulcano in eruzione nelle Filippine

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