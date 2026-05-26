Meteora illumina il cielo ed esplode mentre il vulcano erutta | il video spettacolare

Un video mostra un punto luminoso che si ingrandisce e illumina il cielo notturno vicino al vulcano Mayon in eruzione nelle Filippine. Il fenomeno si verifica mentre il vulcano erutta, creando uno spettacolare effetto visivo nel cielo. La registrazione evidenzia l'esplosione di meteore che attraversano l'area in concomitanza con l'attività vulcanica. Nessuna informazione aggiuntiva su danni o conseguenze sono state fornite.

Un puntino luminoso che diventa sempre più grande, fino a illuminare il cielo notturno accanto al vulcano Mayon in eruzione, nelle Filippine. Le incredibili immagini sono state riprese dalla webcam dell'istituto vulcanologico locale poco dopo le 22:30 di ieri, lunedì 25 maggio.La meteora e il. 🔗 Leggi su Today.it

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