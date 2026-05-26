filippine meteora illumina il cielo vicino al vulcano mayon

Una meteora ha attraversato il cielo vicino al vulcano Mayon, illuminando l’area con una lunga scia luminosa. La scena è stata ripresa da una webcam dell’istituto vulcanologico locale, che monitorava una lieve attività eruttiva del vulcano. L’evento si è verificato durante il passaggio diurna, con il cielo ancora visibile e senza segnalazioni di danni o incidenti.

Una scia luminosa di una meteora è stata osservata vicino al vulcano Mayon nelle Filippine, ripresa da una webcam dell’istituto vulcanologico locale mentre era in corso una lieve attività eruttiva. Secondo le autorità, la meteora si è disintegrata durante l’ingresso in atmosfera senza raggiungere il suolo. Delitto Garlasco, Lovati: "Soliloqui di Sempio? Non dobbiamo fare processo a pensieri" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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